Das 24. Hallenfußballturnier der TSG Dülmen findet am Sonntag (12. Januar) in der Sporthalle des Dülmener Clemens-Brentano-Gymnasiums (Am Bache) statt. Los geht es um 13 Uhr.

Mario Popp , Trainer der Nottulner Zweitvertretung, wird das Team coachen. Der Übungsleiter hat acht Feldspieler und zwei Torhüter nominiert. Neben Jan Walter wird auch Winter-Neuzugang Jannik Fleige das grün-weiße Gehäuse hüten. Im Feld spielen Jonas Goßling, Aaron Schölling, Adenis Krasniqi, Jens Böckmann, Tom Overmann, Ben Rahlenbeck, Cedric Reidegeld und David Hamm. „Die Jungs sind allesamt jung und sehr dynamisch und haben richtig Lust, in der Halle zu kicken“, berichtet Popp.

Im vergangenen Jahr belegten die Nottulner den dritten Platz, nachdem sie 2017 noch gewonnen hatten und 2018 Zweiter geworden waren. Jetzt soll möglichst wieder das Finale erreicht werden.

Die Konkurrenz ist jedoch nicht von Pappe. In der Vorrunde treffen die Kicker aus dem Stiftsdorf in der Gruppe B auf Landesligist Viktoria Heiden sowie die beiden A-Ligisten SG Coesfeld 06 und TSG Dülmen 2.

Im ersten Gruppenspiel treffen die Popp-Schützlinge um 13.54 Uhr auf die Coesfelder. Um 15.06 Uhr wartet Heiden, ehe um 16 Uhr die Zweitvertretung des Turnierausrichters den Nottulnern ein Beinchen stellen möchte.

In der Gruppe A treten neben Landesligist VfL Senden die beiden Bezirksligisten TSG Dülmen und SF Merfeld sowie A-Ligist DJK Coesfeld-VBRS an.

Das erste Halbfinale beginnt um 17.20 Uhr, das Endspiel ist für 18.14 Uhr vorgesehen.