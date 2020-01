Die von Mario Popp betreute Auswahl verpasste den Einzug in das Endspiel aufgrund einer 2:6-Niederlage im Halbfinale gegen den Dülmener Stadtmeister Sportfreunde Merfeld. Der Bezirksligist lag schnell mit 4:0 in Führung und brachte den Vorsprung sicher nach Hause. Auf GWN-Seite trafen Jonas Goßling und Jens Böckmann .

Das nachfolgende Neunmeterschießen um Rang drei gegen Viktoria Heiden aus der Landesliga wurde mit 3:4 verloren. Auf Seiten der Grün-Weißen waren Aaron Schölling, Cedric Reidegeld und Tom Overmann erfolgreich. Adenis Krasniqi scheiterte.

GW Nottuln nimmt am Polpublik-Cup 2020 in Dülmen teil 1/17 Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Mit zwei Siegen sowie einer Niederlage überstanden die Popp-Schützlinge die Gruppenphase erfolgreich. Gegen den arg gebeutelten A-Ligisten SG Coesfeld 06, der Tabellenzweite konnte aus personellen Gründen lediglich mit sechs Akteuren antreten, gab es einen 4:1-Auftaktsieg. Schölling, Krasniqi, Overmann und Jens Böckmann trugen sich in die Torschützenliste ein. Viktoria Heiden erwies sich bei der anschließenden 2:5-Niederlage als eine Nummer zu groß. David Hamm hatte die Grün-Weißen in Führung gebracht und Adenis Krasniqi wenig später für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich gesorgt.

In der alles entscheidenden Partie um den Einzug in das Halbfinale feierte das Popp-Team einen ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen die TSG Dülmen II. Die Gastgeber gingen zwar in Front und wären damit in die Vorschlussrunde eingezogen, doch in der Folgezeit waren die GWN-Kicker das eindeutig stärkere Team. Jeweils zweimal trugen sich Overmann sowie Böckmann in die Torschützenliste ein. Einen Treffer markierte Schölling.