Die Kreisliga-Handballer von Grün-Weiß Nottuln haben mit drei Siegen in Folge derzeit einen Lauf. Am Sonntag gastiert mit Spitzenreiter BSV Roxel nun aber der erklärte Meisterschaftsfavorit in der Sporthalle am Gymnasium.

„Nur wenn wir die Leistung der zweiten Hälfte gegen Adler Münster über die volle Distanz abrufen, haben wir überhaupt eine Chance“, spricht Nottulns Trainer Stefan Göcke Klartext. Aber solche Energieleistungen lassen sich nicht beliebig wiederholen. Hatte Göcke bei der Hinspielniederlage schon auf Leistungsträger verzichten müssen, so fallen ihm am Sonntag nach Marco Krebs und Maximilian Thur (beide Kreuzbandriss) nun auch noch Carsten Weitkamp mit Muskelabriss für den Rest der Saison aus. Aufgrund einer Patellasehnenentzündung wird auch Kreisläufer Felix Wottke nicht mitwirken können.

Schwerstarbeit wird auf die Abwehr der Grün-Weißen zukommen, denn der BSV hat mit Christian Winkler und Joschka Krummenerl Hochkaräter in seinen Reihen. „Man hat aber zuletzt gesehen, was alles passieren kann“, hofft GWN-Coach darauf, dass sein Team den Schwung aus dem Adler-Spiel mitnehmen kann.