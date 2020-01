Die Handballer Grün-Weiß Nottulns haben derzeit einen Lauf. Trotz großer Verletzungssorgen sind die Schützlinge von Coach Stefan Göcke in dieser Form für jede Kreisliga-Mannschaft ein ernstzunehmender Gegner. Auch den unangefochtenen Spitzenreiter BSV Roxel hatte GWN am Rande einer Niederlage und gab sich erst am Schluss mit 27:29 geschlagen.

„Eigentlich wären sie heute dran gewesen“, haderte Nottulns Coach über die verpasste, kleine Sensation. Dennoch sprach er voller Stolz über den begeisternden Auftritt seiner Mannschaft, die über weite Strecken der Begegnung dem Favoriten ebenbürtig war. Roxel blieb anfangs dauerhaft in Führung, doch die Gastgeber blieben dran.

Klarer Rückstand kein Problem

Auch ein Zwischenspurt der Münsteraner von 6:5 auf 10:5 schockte die Grün-Weißen nicht. Sie kämpften sich zurück und lagen zur Pause nur noch mit 10:12 hinten. Der Schachzug, Roxels torgefährlichsten Spieler Christian Winkler durch Christoph Bolle in Manndeckung zu nehmen, erwies sich dabei als sehr hilfreich. Ganz auszuschalten war dieser allerdings nicht, doch blieb er mit „nur“ sieben Treffern unter seinen Möglichkeiten.

In Durchgang eins leistete sich GW im Angriff Ballverluste und auch die Wurfquote war „so lala“ (O-Ton Göcke). Das spielte den Gästen in die Karten. Als auch noch Yannis Frye nach kurzer Zeit verletzungsbedingt ausfiel, wurde Göckes Handlungsspielraum noch kleiner.

In der zweiten Hälfte schien Roxel beim 21:17 bereits auf der Siegerstraße zu sein. „Ich hatte aber immer das Gefühl, dass wir noch zulegen können“, sagte Nottulns Coach. Sein Mannschaft sah das auch so und kämpfte sich wieder heran. Nach dem Ausgleichstreffer zum 22:22 (48.) zogen die Grün-Weißen sogar auf 25:23 davon.

Leichter Fehler

Aber Roxel ließ sich nicht abschütteln und profitierte von einem Nottulner Ballverlust auf dem Wege zum möglichen 28:26 (58.). „Das wäre vielleicht die Vorentscheidung gewesen“, ärgerte sich Nottulns Trainer über die verpasste Chance.

Die Gäste glichen aus und gingen mit einem umstrittenen Treffer sogar in Führung. Der Gegenangriff verpuffte, so feierte der BSV einen glücklichen Sieg. „Wir gehen hoch erhobenen Hauptes aus der Halle“, spendete GWN-Trainer Stefan Göcke seiner Truppe Trost.

GWN-Tore:Halm (7/3), Peter (5), Holzgreve (3), Ruhnke, Bolle, Last, Poppe (je 2), Frye (1/1), Wottke, Kracht, Determann (je 1).