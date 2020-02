Das Positionsspiel passte, die Anzahl der Kontakte war überschaubar, und auch die Ballverlagerungen waren in Ordnung: So gesehen war der Test der Westfalenliga-Kicker von GW Nottuln am Mittwochabend gegen den VfL Senden ein gelungener. Lichtblicke gab es auch. Das Ergebnis stimmte sowieso – die Mannschaft von Trainer Jens Niehues siegte 6:1 (2:1). Aber es gab auch etwas zu meckern – und einen Verletzten zu beklagen.

Daniel Feldkamp musste mit Sprunggelenks-Problemen den Platz räumen. Das brauchst du gerade in einem Vorbereitungsspiel nicht. Nach starkem Spielstart und zwei Buden von Fabian Schöne (15./25.) baute die Niehues-Elf zudem ab. „Da war er zu erkennen, wir haben gedacht, wir kommen mit 80 Prozent durch den Tag“, resümierte Niehues. Florian Kaling verkürzte für den VfL prompt auf 1:2 (29.).

Zum zweiten Abschnitt wechselte GWN munter durch. Ganze neun Akteure saßen auf der Bank. Hinten raus, insbesondere in den letzten 20 Minuten, schlug Nottuln schließlich viermal zu: Jonas Goßling (72.), Pascal Gerdes (77.), Clemens Donner (83.) sowie Christian Messing (84.) waren die Torschützen. Hacke, Spitze, eins zwei, drei war es zwar nicht , dem Gegner fehlte es wohl auch individuell wie auch quantitativ.

Aber Niehues war trotzdem nicht unzufrieden: „Es waren viele gute Dinge zu erkennen.“ Vor allem den Auftritt von A-Junior Noah Eggemann strich er heraus: „Es war sehr angenehm, ihm zuzuschauen.“ Besonders überzeugte der Youngster seinen Coach mit seinem guten Auge und einer unbekümmerten Herangehensweise.