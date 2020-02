„Das ist ein guter Pre-Test, oder?“ Jens Niehues möchte man da nicht widersprechen. Der Coach von GW Nottulns Westfalenliga-Kickern testet am Wochenende mit seiner Elf letztmals, bevor es wieder um Punkte geht. Und ja, dieser abschließende Test hat es wahrlich in sich: Borussia Emsdetten reist in die Baumberge.Die Borussen sind Ligakonkurrenten der Niehues-Mannschaft und gut dabei im Spitzenrennen, die Mannschaft hat den zweiten Platz inne, punktgleich mit Spitzenreiter TuS Hiltrup. „Wir sind mit unseren Ligaspielen durch, ich kenne Roland ganz gut, da passte es einfach gut rein“, erklärt Niehues die Ansetzung. Das Hinspiel in Emsdetten verlor seine Elf damals 0:3, im Rückspiel behielt sein Team mit 4:2 die Oberhand. Es könnte also ein durchaus gleichwertiger Leistungsvergleich werden. Ende offen.Auch die Borussen wollen nach zahlreichen wetterbedingten Ausfällen sich unbedingt den letzten nötigen Feinschliff holen. Mit den Kaderplanungen ist die Truppe von Coach Roland Westers übrigens durch: Die Zusagen von 19 Feldspielern und drei Schnappern liegen vor. Der neuste Zugang für den Sommer: Christian Bußmann, 30-jähriger Mittelstürmer, der einst bereits u.a. für den FC Eintracht Rheine und den SuS Neuenkirchen aktiv war, zuletzt für den SV Falke Steinfeld in Niedersachsen. Westers: „Mit seiner Erfahrung passt er perfekt in unsere junge Truppe. Er kann und soll die Jungs mitreißen.“ Was klar ist: Ein 6:1 wie am Mittwoch in Senden wird es für Nottuln wohl eher nicht geben. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr im Baumberge-Stadion.