Busfahrten in der Westfalenliga können dauern. GW Nottulns Fußballer werden das bestätigen können. Doch bald wird es zumindest etwas unterhaltsamer, denn die GWN-Fußballabteilung hat sich etwas Besonderes einfallen lassen.Bei vier Auswärtsreisen in der Rückrunde wird die Truppe von einem Jahrgang aus der GWN-Jugend begleitet. 20 Kinder und zwei Betreuer werden in einem Bus gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainerteam der Ersten anreisen. „Die Intention war einfach, die Identifikation der Jugend mit dem eigenen Verein zu stärken“, erklärt Lothar Ullrich, der Vorsitzende der GWN-Fußballabteilung. Gesponsert wird zudem ein Imbiss im jeweiligen Stadion. Den Beginn macht die D-Jugend am kommenden Sonntag.Die Abfahrt in Richtung Herford erfolgt hierfür um 11.15 Uhr am Vereinsheim. Einige Plätze stehen noch Erwachsenen zur Verfügung.

Terminierung und Teams 16.02., Herford, D-Jugend15.03., Delbrück, E-Jugend29.03., Spexard, F-Jugend19.04., Bielefeld, wU15 ...