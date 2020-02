Auch im achten Spiel hintereinander war das Badminton-Team von No Limit Nottuln nicht zu stoppen. Gegen Vorwärts Gronau kam es zu einem verdienten 6:2-Sieg.

Nach den ersten drei Spielen in den Disziplinen Herren- und Damendoppel stand es 2:1. Das Nottulner Herrendoppel Robin Bartel / Andreas Grothues musste sich zunächst über drei Sätze geschlagen geben. Jun Yi Chen/Peter Kasper sowie Laura Chou/Inga Elstermeier holten einen deutlichen Zwei-Satz-Sieg. Robin Bartel im gemischten Doppel mit Inga Elstermeier und Andreas Grothues im Einzel machten es dann in ihrer zweiten Disziplin besser und gewannen ihre Partie. Nun stand es 4:1. Die restlichen Punkte für No Limit holten Laura Chou und Peter Kasper im Einzel. Der zweite Punktverlust unterlief Jun Yi Chen in einem hochklassigen Spiel auf Augenhöhe.

Übrigens: Für die kommende Saison sucht der Verein noch weibliche Verstärkung. Mehr Infos online unter