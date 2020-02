Oskar Enseling, Marco Sietmann und der pickepackevolle Kalender

Der Terminkalender von Oskar Enseling und Marco Sietmann ist pickepackevoll. Die beiden für die LG Brillux Münster startenden Läufer aus Nottuln eilen derzeit von Wettkampf zu Wettkampf. Das erste größere Highlight steht am kommenden Wochenende an: Die Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften. Dafür reist das Duo nach Neubrandenburg ins Jahnsportforum.

Für Sietmann ist es eine Premiere unterm Hallendach. Bei deutschen Hallen-Titelkämpfen war er noch nie am Start. Seit Beginn des Jahres ist er im Trikot der LG Brillux unterwegs, seine bisherige Bilanz ist hervorragend.

Am 25. Januar unterbot er bei den Jugend-NRW-Hallenmeisterschaften in Dortmund erneut die Norm für die Hallen-DM. 4:07,67 Minuten lautete die Endzeit über 1500 Meter, das bedeutete Bronze und die Quali für die Meisterschaften in Brandenburg. Einfach wird‘s dort nicht. Sietmann, Baujahr 2002, startet im 1500 Meter-Vorlauf am Samstag (15. Februar). Die Gegner sind größtenteils ein Jahr älter. Von 20 Teilnehmern des U20-Wettbewerbs schaffen es zwölf ins Finale tags drauf. Ein schweres, aber nicht unmögliches Unterfangen für den jungen Nottulner. Auch Enseling reist derweil gen Osten. Für ihn geht‘s am Sonntag (16. Februar) über die 3000 Meter um die Wurst. Hier gibt es nur einen Endlauf.

Nicht weniger schlecht lief es für die Nachwuchs-Athleten aus den Baumbergen Anfang Februar bei den NRW-Meisterschaften der Männer und Frauen. Gemeinsam mit ihrem Teamkollegen Jean-Benoît Merté ging das Nottulner LG-Gespann als U20-Staffel bei den Herren über die 3x1000-Meter auf die Strecke. Die jungen Hüpfer zeigten den älteren Herrschaften dabei, wo es lang geht. 7:57,89 Minuten brachten schlussendlich Bronze - obendrein war die Norm für die Deutschen Staffelmeisterschaften unterboten. Diese steigen Ende Juni in Wattenscheid.

„Wir wollten einfach nur laufen und sind mehr oder weniger aus Spaß angetreten“, erinnert sich Enseling. Hat funktioniert. Extra geübt wurde im Vorfeld nicht. „Wir sind ja eh alle Trainingspartner“, fügt Enseling an. Da wisse der eine, was der andere macht. Kurios: Das LG-Männer-Team kam hinter den Jungspunden auf dem vierten Rang ins Ziel. Sietmann überholte als Schlussläufer die eigenen älteren Vereinskollegen. Das kann man mal machen.

Dies galt auch für Sietmanns jüngere Schwester Nele, die seit kurzer Zeit ebenfalls für die LG Brillux an den Start geht. Beim PSD Bank Indoor Meeting der Profis in Dortmund lief sie am vergangenen Wochenende als Teil des Rahmenprogramms über die 800 Meter. Die bestritt die 14-Jährige in 2:14,98 Minuten. Ihre bisherige Bestzeit war um weitere vier Sekunden pulverisiert, überhaupt war dies die zweitbeste Zeit über diese Distanz ihrer Altersklasse.