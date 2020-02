In der vergangenen Saison wären die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln fast abgestiegen. In dieser Spielzeit präsentieren sich die Schützlinge von Trainerin Anna Donner deutlich verbessert und befinden sich als Tabellenvierter in der Spitzengruppe. Gründe für diesen Höhenflug gibt es gleich mehrere.