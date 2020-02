Nottuln -

Direkt mit einem Kracher starten die A-Liga-Fußballer von GW Nottuln II in die Punkterunde nach der Winterpause: Am Sonntag (1. März) will Tabellenführer DJK Eintracht Coesfeld-VBRS mit einem Sieg auf dem alten Nottulner Kunstrasenplatz die Tabellenführung vor der SG Coesfeld 06 behaupten.