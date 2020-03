Dafür gibt es einen einfachen Grund: Mit dem SC Westfalia Kinderhaus 2 gibt am Sonntag nämlich ein Hochkaräter seine Visitenkarte in der schmucken Halle ab. Im Hinspiel kamen die Schützlinge von GWN-Coach Stefan Göcke mit 18:27 beim Tabellenzweiten böse unter die Räder. Kein Wunder also, dass Göcke dem Gast die Favoritenrolle zuschiebt.

Sechs Wochen sind die Nottulner nun schon ohne Spielpraxis. Erst der Sturm, dann eine Doppelbelegung der Halle und zuletzt die Krankheitswelle sorgten für Spielverlegungen. Der Tabellensiebte hat damit erst 13 Partien bestritten, Kinderhaus im Vergleich schon 17. „Leider ist zur Zeit der Wurm drin, denn die Grippewelle hat uns voll erfasst“, macht sich der Trainer der Grün-Weißen keine großen Hoffnungen, dass sein Team am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) für eine Überraschung sorgen kann. Zuletzt waren nur eine Handvoll Spieler, darunter drei Torhüter, beim Training.

Neben den Langzeitverletzten Carsten Weitkamp, Maximilian Thur und Marco Krebs muss GWN-Trainer Stefan Göcke am Sonntag auch auf Yannis Frye (Bänderriss) verzichten. Die Gäste aus der Domstadt haben dagegen einen Lauf und knüpften zuletzt Spitzenreiter BSV Roxel beim 29:26 beide Punkte ab.

„Kinderhaus stellt eine ausgeglichene Mannschaft mit ungeheuer effektiven Außen“, erinnert sich Göcke nur ungern an das Hinspiel. Aktuell stehen ihm nur drei gesunde Rückraumspieler zur Verfügung.