Die Termine sind eng gesteckt. Zwischen Schule, Hausaufgaben und Training finden Marco Sietmann und Oskar Enseling denn doch etwas Luft für ein Gespräch. Ja, die beiden haben was zu erzählen. Knapp 500 Kilometer waren sie gerade von der Heimat getrennt. Mal wieder. Wer deutscher Meister werden will, muss reiseerprobt sein, muss Widerständen trotzen können. Bei den nationalen Titelkämpfen der Crosser haben die beiden Nottulner zusammen mit Jean-Benoît Merté, das Trio startet für die LG Brillux Münster, am Samstag in Sindelfingen DM-Gold mit der U-20-Mannschaft geholt. Das erste. Und gewiss nicht das letzte.

Marco 17, Oskar 18. Beides junge, talentierte Leichtathleten par excellence. Und infiziert durch die Eltern. Steffi Sietmann hat sich einst über die 1500 Meter einen Namen gemacht, Michael Enseling ist ein Ausdauerbolzen wie er im Buche steht. „Irgendwie liegt das nahe“, sagt Oskar – und lässt durchblicken, dass er in Wahrheit ein Spätzünder war. Erst mit 13 fand er zunehmend Geschmack am Laufen – zuvor kickte er bei GW Nottuln mehr recht als schlecht. Inzwischen sind die 5000 und 10 000 Meter „seine“ Disziplinen, wenn er nicht gerade im Winter querfeldein durch das Gelände rennt. Marco ist wie die Mama auf den 1500 Metern und über 2000 Meter Hindernis zu Hause. In Neubrandenburg lief er im Februar bei den deutschen Hallenmeisterschaften als Vierter nur hauchdünn am Edelmetall vorbei.

Dass beide nach der verordneten Wettkampfpause im Nachklapp der DM durch ihre Trainer Robert Welp und Jörg Riethues nicht rasten können, die beiden waren am Dienstag schon wieder ein paar Kilometer zusammen unterwegs, spricht für ihre große Motivation. „Mir macht das einfach Spaß“, sagt Marco. Sechs, manchmal sieben Mal trainieren die beiden in der Woche. In der Regel eigenständig mit Trainingsplan. Und ohne Musik auf den Ohren. „Ich lasse beim Laufen lieber mal den Tag Revue passieren“ – Konzentration ist alles für Sietmann. Ab und an begleitet ihn auch Papa Herbert mit dem Fahrrad. Familienbande.

Das nächste Ziel? Die U-20-DM in Ulm im Juli. Qualifizieren müssen sich beide noch. Nur wo und wann? Aktuell ist jede Sportveranstaltung wegen der Ausbreitung des Coronavirus gefährdet. Ende Januar wurde bereits die Hallen-Weltmeisterschaft in Nanjing (China) abgesagt. Sie hätte jetzt vom 13. bis 15. März stattfinden sollen. Im schlimmsten Fall trainieren Oskar und Marco durch. Laufen können sie überall.