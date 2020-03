In der Handball-Kreisliga der Herren wartet mit der Reserve des ASV Senden erneut ein Hochkaräter auf die Nottulner. Die Grün-Weißen, einmal mehr arg vom Verletzungspech gebeutelt, sind klarer Außenseiter, obwohl sie zuletzt in den Spielen gegen den BSV Roxel und Westfalia Kinderhaus II beinahe gleichwertig waren. „Nicht auszudenken, was möglich gewesen wäre, wenn wir in voller Mannschaftsstärke durch die Saison gegangen wären“, hadert GWN-Coach Stefan Göcke mit dem Verletzungspech in seiner Mannschaft. Nachdem sich Maximilian Thur und Marco Krebs schon früh mit Kreuzbandrissen aus der Saison verabschiedeten, war es zuletzt Carsten Weitkamp, der für längere Zeit ausfällt. Mit Dominik Peter meldete sich nun ein weiterer Rückraumspieler verletzungsbedingt ab. „Die Mannschaft stellt sich quasi von selbst auf“, fehlen dem Coach die Alternativen. Da ist es kein Wunder, wenn der Mannschaft wie zuletzt gegen Kinderhaus am Ende die Puste ausgeht. „Der ASV Senden ist klarer Favorit“, macht Göcke sich daher wenig Hoffnung, fügt aber fast trotzig hinzu: „Aber die Moral meiner Truppe ist einmalig. Wir wollen uns in Senden nicht kampflos geschlagen geben.“ Hoffnung setzt er dabei auf die mögliche Rückkehr der Rekonvaleszenten Yannis Frye und Jörg Ruhnke. „Die beiden sind im Angriff ungeheuer wertvoll für das Team und sie könnten mit Kurzeinsätzen auch für die eine oder andere Verschnaufpause sorgen.“ Allerdings hegen die Gastgeber noch berechtigte Aufstiegshoffnungen und werden sich dementsprechend präsentieren. Gespielt wird am Sonntag um 16 Uhr.