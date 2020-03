Bevor der Verband am Freitag den Spielbetrieb vorerst einstellte, traten die Landesliga-Frauen von GW Nottuln am Donnerstag noch im Viertelfinale des Kreispokals beim Bezirksligisten Turo Darfeld an. Mit 5:6 mussten sich die Schützlinge von Trainerin Anna Donner im Elfmeterschießen geschlagen geben.