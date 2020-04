Am 12. März 2020 setzte der Handballverband Westfalen wegen der Corona-Pandemie den Spielbetrieb in allen Spielklassen zunächst bis einschließlich 19. April aus. Gleichzeitig wurde der Spielbetrieb im Jugendbereich für beendet erklärt. Zurzeit arbeitet eine Arbeitsgruppe im Handballverband an einer Lösung, wie es nach dem 19. April weitergehen soll.