Als Rüpel kamen sie gewiss nicht daher, im Gegenteil: Mit ganzen 14 gelben Karten ist Borussia Darup in der Hinserie der Spielzeit 2019/20 ausgekommen, dazu ohne jeden Platzverweis. Belohnt wird der A-Ligist dafür mit dem Fairplay-Preis des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld in Form von 150 Euro.

Wie vorgehen mit der Wertung in der abgebrochenen Saison? Der Kreisvorstand hat sich dazu entschieden, nur die vollständig gespielte Hinserie heranzuziehen und das Preisgeld zu halbieren. Letztlich liegt Borussia Darup knapp vor Westfalia Osterwick (100 Euro). Auf Platz drei folgt Fortuna Seppenrade (75 Euro), den vierten Platz teilen sich die DJK Coesfeld-VBRS und der Tabellenführer der Kreisliga A 1, SV Heek – beide Vereine bekommen 50 Euro Prämie. Ebenfalls in den Top Ten der beide A-Liga-Staffeln umfassenden Wertung ist GW Nottuln II als Siebter. Den Platz teilen sich die Grün-Weißen jedoch mit Union Wessum und SV Gescher II.

In der Kreisliga B Ahaus/Coesfeld teilen sich zwei Teams den Titel der fairsten Mannschaft: VfL Billerbeck II und DJK Rödder (jeweils 125 Euro). Punktgleich auf Rang drei liegen SuS Hochmoor und SV Gescher III (jeweils 62,50 Euro).

Unter den ersten zehn befindet sich auch Arminia Appelhülsen: Das Team von Trainer Marcus Thies erreichte Rang neun.

100 Euro für das fairste Auftreten in der Kreisliga C erhält Eintracht Ahaus III vor Eintracht Stadtlohn III. Borussia Darup II wird in der Fairplay-Wertung der C-Ligisten Zehnter. In der Kreisliga D kommt die Zweitvertretung von Armina Appelhülsen auf den fünften Platz.

Insgesamt hat der Fußballkreis Ahaus/Coesfeld in der Fairplay-Wertung 1275 Euro ausgeschüttet.