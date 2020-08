In bestechender Frühform befinden sich die Fußballerinnen von GW Nottuln . Vom Gastspiel bei der SpVgg Horsthausen kehrten sie mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg zurück.

Horsthausen gehörte in den vergangenen Spielzeiten zum Tafelsilber der Landesliga 2 und wird es wohl auch in dieser Saison wieder sein, schätzt GW-Trainerin Anna Donner . Entsprechend hatte sie ihre Elf eingestellt und die ersten zehn Minuten erlebt: „Da dachte ich, das ist der erwartet starke Gegner.“

Nottuln war aber sogleich in der Partie. Besonders über die rechte Seite erarbeitete sich Fine Höppener durch ihre Schnelligkeit enorme Freiheiten. Ein ums andere Mal beförderte sie Querpässe in die Gefahrenzone. Einen davon nutzte Isabel Ueding zum Führungstreffer (16.). Die Gäste blieben am Drücker, ohne jedoch nachzulegen. Dafür stimmte es hinten: Aushilfstorfrau Sandra Schäfer, eigentlich Feldspielerin und Vertretung für die beiden verletzten Stammschnapperinnen, glänzte bei der einzigen ernstzunehmenden Torchance Horsthausens (51.).

Als überfällig empfand Donner den Dreifachschlag zum 4:0: Ueding (76.), Katharina Gronover (77.) und Vivien Kappel (79.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Nottuln hatte im zweiten Abschnitt voll auf Angriff gesetzt, nachdem im ersten Durchgang ein bedachter Spielaufbau das Mittel der Wahl gewesen ist.

Pech hatte Maike Austrup, die nach einem Zusammenstoß mit ihrer Gegenspielerin mit Verdacht auf Nasenbeinbruch früh ausgewechselt wurde.