Die Amazonen des RV Nottuln starteten zwar nicht auf dem gleichen Turnier, waren aber in ihren verschiedenen Disziplinen gleichsam erfolgreich. Während Lina Jablonski auf dem Vielseitigkeitsturnier in Appelhülsen glänzte, verwies Gina Austrup auf dem Turnier in Borken bei zwei L-Dressuren alle anderen Reiter auf die folgenden Plätze. Zwei Mal war sie mit ihrem Pferd Hasadeurs Junior gestartet, zwei Mal holte das Duo sich die goldene Schleife ab (Wertnoten 8,20 und 7,80). Eine weitere A-Dressur erfreute die Richter fast ebenso und dies ergab einen zweiten Platz (8,10).

Sophia Hanning startete mit Apollo in der kombinierten Vielseitigkeit der Klasse E in Appelhülsen und wurde Elfte (46,5 Pkt.). Beim Turnier in Ascheberg sammelten die Reiter des RV Nottuln Schleifen für die zweiten Plätze. Lyn Göcke hatte Adrejo in einer E-Dressur gesattelt (7,80). Auch Malte Merschformann ritt zwei Mal sicher über die Stangen eines A-Stilspringens (jeweils 8,20). Dritter wurde er mit Melina bei einem weiteren A-Stilspringen. Bei einem L-Springen ritt Laurenz Terbrack am zweitschnellsten durch den Parcours (45,60 Sekunden).

Helena Schrief hatte sich ganz dem A-Springen und A-Stilspringen zugewandt. Hier errang sie mit Pferd Cookie den sechsten (0,00/42,32) und den zehnten Platz (7,50). Max Merschformann hatte Crescendo unter dem Sattel. Ein L-Stilspringen absolvierten die beiden souverän und belegten Platz zehn (7,40). Das Duo startete dann noch eine Klasse höher: Ein M-Springen forderte Max und Crescendo eben heraus. Hier wurden sie Zwölfte (7,50).

Maja Daldrup startete in Handorf ihr Pony Novelle in einem E-Stilspringen. Fehlerfrei ritten die beiden durch den Parcours und sicherten sich einen vierten Platz. Mit der blauen Schleife ging es für Ross und Reiter in den heimischen Stall zurück.