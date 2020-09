Das Reserve-Team von GW Nottuln möchte in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld unter die ersten Fünf. „Wir sind jetzt breiter aufgestellt und das Auftaktprogramm ist machbarer als vor einem Jahr“, begründet Trainer Mario Popp das Ziel. Damals ging es nach vier Spieltagen gleich gegen drei Topteams. Die Ausbeute hier war gleich null.

Mit Jan Ehm , Linus Sonneborn und Dennis Paul sind erfahrene Leute ins Baumbergestadion gewechselt. Dazu gesellen sich Aaron Höing, Hannes Krüdewagen und Tim Ehm aus der A-Jugend. Von den Jungspunden ist Popp besonders angetan: „Sie haben sich gut eingefügt, gehen mit voran und sind voll integriert.“ Aus einem 22-Mann-Kader schöpft er und hat sechs bis sieben Trainingsgäste beziehungsweise „Backup-Spieler“ in der Hinterhand. Diese könnten im Bedarfsfall auch mal am Wochenende aushelfen.

Taktisch bevorzugt der Coach die Grundausrichtung mit einer defensiven Viererkette. Die Stärke seiner Truppe sieht er in der Ballkontrolle: „Wir haben technisch versierte Fußballer in unseren Reihen.“ Nachsteuern möchte Popp in Sachen Konstanz – auch unter der Woche. Dann nämlich erwartet er eine gleichbleibende Trainingsintensität.

Zudem merke man der Mannschaft stellenweise die Unerfahrenheit an: „Wir müssen auch bei einem Rückstand Ruhe bewahren.“ Hier sollen besonders Jan Ehm, Sonneborn und Paul mithelfen, die Mannschaft an die Hand zu nehmen und führen.