Die Grün-Weißen starteten gleich sehr dominant in die Partie und spielten sich zahlreiche Einschussmöglichkeiten heraus. Ceger Atalan schob der nach einer präzisen Flanke von Simon Oostendorp eiskalt zum 1:0 ein (11.). Am Spielverlauf änderte sich bis zur Pause wenig. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Nottulner weiter fokussiert. Nach einer Kombination der Gäste wurde Phil Thier letztlich im Strafraum elfmeterwürdig gefoult. Atalan verwandelte vom Punkt zum 2:0 (40.). Er legte eine knappe Viertelstunde später auch den dritten Treffer nach (54.), anschließend erhöhte Justus Masthoff auf 4:0 (59.). Einzig dem Torhüter der Gastgeber war es zu verdanken, dass es bei dem Ergebnis geblieben ist. „Uns freut es sehr für die Jungs, dass sie in der Landesliga angekommen sind. Wir hatten eine lange Vorbereitung, in der die Jungs fleißig trainiert haben. Von daher ist es wirklich schön, dass wir direkt punkten konnten“, freute sich das Trainerteam. Jetzt gelte es, weiterhin konzentriert zu arbeiten und die immer besser funktionierenden Abläufe zu perfektionieren.