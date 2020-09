Um ein Haar wäre Erik Gehrmann der Held des Tages geworden. Da die Nottulner und Wettringer Tore wie vernagelt erschienen, zauberte der Grün-Weiße einen Fallrückzieher aus dem Hut, den ein Vorwärtsler für seinen geschlagenen Tormann gerade eben noch von der Linie kratzte. „Solch ein Treffer hätte den Sieg verdient gehabt“, sagte Ralf Kemper im Anschluss. So aber blieb es beim torlosen Unentschieden und „zwei verlorenen Punkten“, meinte der Trainer.

Davon abgesehen gefiel ihm jedoch der Auftritt seiner Schützlinge. Viel Ballbesitz und Feldvorteile erspielten sie sich mit großer Leidenschaft. Jedoch fehlte eine Halbzeit lang der Zug zum Tor. Da Wettringen nicht offensiv attackierte, wurden die Gäste im zweiten Abschnitt mutiger.

Die Vorwärtsler warfen ihre Körperlichkeit in den Ring, wie hier gegen Lucas Rix (M.). Foto: Alex Piccin

Kemper stellte vorne um, sodass das GW-Spiel variantenreicher wurde. Leo Diem näherte sich einem Treffer an und nach Gehrmann hatte Lasse Wagner die vielversprechendste Torchance im Spiel. Er ließ zunächst den Torhüter aussteigen, dann einen heraneilenden Verteidiger. Doch anstatt die Kugel ins leere Tor zu schieben, wartete er einen Tick zu lange, sodass ein zweiter Verteidiger die Situation bereinigte. Auch ohne Tore nahm Trainer Kemper gute Erkenntnisse mit zurück ins Stiftsdorf.

Am morgigen Mittwoch geht es für die A-Junioren gleich weiter. Es steht die erste Runde im Kreispokal beim SV Gescher an. Zwei, drei neue Gesichter werden in der Startelf stehen, kündigt Kemper an. Den Bezirksligisten aus der Parallelstaffel schätzt er auf einem ähnlichen Niveau wie die eigene Mannschaft ein: „Wir möchten das positive Gefühl von Sonntag mitnehmen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle spielen.“