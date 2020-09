Tine Hünteler-Hekman überlässt nichts dem Zufall. Der Trainerin der Bezirksliga-Handballerinnen von GW Nottuln war nicht entgangen, dass nicht alle Akteurinnen während der Corona-Pause ihre „Hausaufgaben“ gemacht hatten. Dementsprechend dosierte sie das Grundlagentraining individuell. Seit Mitte Juli ist die Mannschaft im Training und bolzte vorwiegend im Freien vier Wochen lang Kraft, Ausdauer und Kondition. Dabei sieht sich Hünteler-Hekman einer großen Herausforderung gegenüber: Mit Lena Brochtrup und Torfrau Nicole Diederichs sehen zwei Spielerinnen Mutterfreuden entgegen und fallen aus. Außerdem ist Sarah Chowanietz noch verletzt. Zu allem Überfluss schloss sich Rückraumspielerin Andrea Kohlleppel wieder ihrem Bochumer Heimatverein an und hinterlässt eine große Lücke. Notgedrungen wurde die zweite Mannschaft aufgelöst und der Kader mit jungen Spielerinnen – darunter mit Maxima Faltmann und Antonia Entrup zwei talentierte A-Jugendliche – wieder aufgefüllt. Mit Sophie Ahlers steht zum Glück eine zweite Torhüterin neben Maren Wietholt parat. Der Kader umfasst zwar 22 Spielerinnen, doch handelt es sich hier um eine Gleichung mit vielen Unbekannten: Auf Vera Wenker und Linda Gausepohl kann Tine Hünteler-Hekman aus Studiengründen nur bedingt zählen. Schlussendlich zieht es Sophie Denkinger beruflich nach Süddeutschland. „Eigentlich kann ich derzeit nur mit 15 Spielerinnen planen“, gibt sich die Nottulner Trainerin keinen Illusionen hin.

Das obligatorische Trainingslager hat bereits stattgefunden. Dabei nutzte Trainerin Hünteler-Hekman als ehemalige niederländische Nationalspielerin und Lehrerin an einer Schule in den Niederlanden ihre Kontakte und verlegte zwecks Teambildung eine Trainingseinheit nach Enschede in das dortige Bootcamp. Ein Vorbereitungsspiel gegen Avanti Enschede schloss sich an. Auch wenn die Partie knapp verloren ging, konnte die GWN-Trainerin wertvolle Schlüsse ziehen. Besser lief es bereits im Spiel gegen den SuS Stadtlohn II. Hier feierten die Grün-Weißen einen knappen Sieg.

„Die Mannschaft muss sich erst finden“, zeigt sich Tine Hünteler-Hekman nachsichtig. In den verbleibenden Wochen wird zweimal in der Woche mit „Vollgas“ trainiert. Abwehrverhalten und schnelles Umschaltspiel stehen dabei im Vordergrund. „Stabil in der Deckung und schnell nach vorne“, lautet die Devise.

Tine Hünteler-Hekman weiß, dass besonders im Rückraum noch nicht alles rund läuft. „Darum müssen wir in der Deckung sicher stehen und über Tempo kommen“, lautet ihr Credo. Weitere Vorbereitungsspiele sollen dabei helfen, die Mannschaft zusammenzuschweißen.

Das Rückspiel bei SuS Stadtlohn steht noch aus und mit dem BSV Roxel wurde ein Vorbereitungsspiel am 13. September vereinbart. Weitere Gegner werden noch gesucht.