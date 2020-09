Premiere geglückt, aber mit Glück hatte das nicht viel zu tun: Die Volleyballerinnen der SG Appelhülsen Bösensell haben das erste Spiel in der Kreisliga Coesfeld, für deren Runde erstmals eine ganz jung besetzte Frauenmannschaft gemeldet wurde, mit 3:1 bei SuS Olfen III gewonnen und drei überzeugende Sätze aufs Parkett gezaubert – 25:11,25:10 und 25:11 gingen diese Durchgänge aus.

Diese SG meldete in der Vorsaison erstmals zwei U-Teams für den Spielbetrieb. Die Mitmachenden und das Quintett der Trainerinnen Lea Foschepoth, Lisa Foschepoth, Christiane Koch, Christa Offermann und Maren Stebel waren dermaßen angetan von der Entwicklung und dem Abschneiden, dass nun ein Kader für die Frauenspielklasse und einer für den U-20-Bereich in der Jugend-Bezirksliga gebildet wurden. Rund 20 Spielerinnen gehören zum Gesamtaufgebot dieser SG, die an beiden Standorten trainiert, aber die Heimspiele durch die Bank in Bösensell austrägt. Samstag das erste gegen ASV Senden III.

„Wir dürfen Spielerinnen in beiden Teams einsetzen. Manche sind ja froh, oft gefordert zu werden“, sagt Christa Offermann, die eine ausgesprochen motivierte Gruppe vor sich hat und die Bestätigung bekommt, 2019 den Schritt in die Wettbewerbe gewagt zu haben. „Das Interesse in Bösensell ist tatsächlich noch größer geworden“, wertet die frühere Verbandsligaspielerin des SVB. Geplant ist sogar, eine U-14-Auswahl zu melden, die der SVB alleine stellen kann. Im Mixed-Team sind auch Jungs am Ball.

Der Auftaktsieg dürfte für den nächsten Motivationsschub sorgen, zumal die Leistung der 14- und 15-Jährigen eine ganz astreine war. „Das Spiel war durchgehend top – einen Satz haben wir abgegeben, weil viel gewechselt wurde“, sagt Christa Offermann. „Bedauerlich ist allein in diesen (Corona-)Zeiten, dass niemand in die Halle darf“, beschreibt sie die verständlichen Vorgaben. 30 Personen dürfen rein – das Maximum ist schon erreicht mit Aktiven wie auch Offiziellen.