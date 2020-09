Das Kreispokalspiel der A-Juniorenfußballer von GW Nottuln wurde ein folgenschweres. Zur vorgezogenen Partie zweier Bezirksligisten reiste GWN zum SV Gescher an. Nottulns Stürmer Lasse Noah Wagner aus Bösensell verletzte sich bei einem Zusammenprall mit gegnerischen Verteidigern schwer. Er zog sich einen Schienbeinbruch nebst Abriss der Patellasehne zu, wurde noch am Platz von den eintreffenden Rettungssanitätern versorgt und dann nach Aussage seines Trainers Ralf Kemper vom Krankenhaus Coesfeld weiter nach Stadtlohn gebracht, ehe er am Donnerstag in der münsterischen Universitäts-Klinik operiert wurde.

„Nach dieser Szene war nichts mehr wie vorher“, sagte Kemper betroffen und ganz in Gedanken an seinen früher für den 1. FC Gievenbeck in Münster aktiven Spieler. Er wolle versuchen, vor dem Ligaspiel am Sonntag (11 Uhr, Baumberge-Stadion) gegen die Sportfreunde Lotte das Geschehene aufzuarbeiten.

Der Ausflug nach Gescher hatte einen zusätzlichen bitteren Beigeschmack. Die Partie war zu 19 Uhr auf Kunstrasen angesetzt, stieg jedoch eine halbe Stunde früher bereits auf dem Rasenplatz, der über kein Flutlicht verfügt. „Es war zu erwarten, dass es Probleme geben kann wegen der hereinbrechenden Dunkelheit“, sagte Kemper, der sich über den Umzug auf den Rasenplatz wunderte. Nach der langen Verletzungsunterbrechung und beim Spielstand von 2:2 blieb dem Spielleiter dann auch irgendwann keine Wahl mehr, als die Teams in die Kabinen zu schicken.

Der Spielabbruch hat nun zur Folge, dass Nottuln erneut nach Gescher anreisen muss – und zwar am 23. September. An diesem Mittwoch soll dann wirklich ab 19 Uhr auf dem Kunstrasen im Sportpark Ahauser Damm gespielt werden. Kempers Eindruck, wonach parallel zum Pokalspiel auf Kunstrasen eine Altherren-Mannschaft Geschers ihr Training abhielt, wird möglicherweise in der Neuansetzung noch eine Rolle spielen.