Normalerweise stünde ein kleiner Festtag an: Das erste Bezirksligaheimspiel des Clubs wäre dazu geeignet. Normal aber ist in diesen Zeiten wenig. Trotzdem freut sich beim SV Bösensell alles – und Trainer Fabian Leifken sowieso – auf diese Premiere. Sie am Sonntag gegen den SC Greven 09 zu bestreiten, ist der Lohn für erfolgreiche (Aufstiegs-)Arbeit zuvor.

300 Zuschauern dürfen sich das ansehen, maximal. „Greven bringt ja auch immer eigene Fans mit“, weiß Leifken. „Für uns ist es einfach überragend, das erste Heimspiel gegen so einen Gegner austragen zu dürfen. Ich bin sicher, dass uns der gesamte Rahmen einen Schub gibt.“ Nur sollen die Motivierten dem Spielfavoriten, der sich unter Neu-Trainer Mirsad Celebic namhaft verstärkte und Ambitionen gar nicht in Abrede stellt, nicht ähnlich ungeordnet begegnen wie zuletzt Albachten in der entscheidenden Phase. Als A-Ligist kassierte der SVB zehn Gegentore in 19 Spielen, jetzt in Liga und Pokal jeweils drei auf einen Schlag. „Das ist ungewöhnlich und muss uns zum Nachdenken bringen“, sagt Leifken. „Sicher zu stehen ist die erste Hausaufgabe. Auch an Durchschlagskraft mangelte es uns zweimal.“ Gegen diesen Gegner seien Experimente nicht angebracht.

Mit Dominik Höhne fehlte eine zuletzt eingewechselte Defensivkraft. Der im Training leicht angeschlagene Hendrik Evels dürfte bis Sonntag fit werden.