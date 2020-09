Nach dem torlosen Remis zum Saisonauftakt in Hiltrup galt es für GW Nottuln , die Saison mit Toren zuhause gegen SuS Neuenkirchen zu eröffnen. Nach einem 0:1 zur Pause drehte die Elf von Trainer Jens Niehues das Spiel und ging mit 3:1 als Sieger vom Platz.

Damit hatte der Kunstrasen seine Pflicht und Schuldigkeit getan und wird in den nächsten Wochen erneuert, so dass die kommenden Partien auf dem bereits erneuerten Nebenplatz stattfinden werden. Nottuln startete kämpferisch in die Partie, ließ jedoch einige Qualitäten vermissen. Vor allem das Aufbauspiel war ausbaufähig. Die Gäste, mit einem 2:1-Heimsieg über die Rödinghauser Reserve gestartet, ließen Nottuln kommen, liefen aber immer wieder stark an, um Fehler zu provozieren. Nach einer Viertelstunde erarbeiteten sich die Gastgeber die erste Torchance, als Fabian Schöne Semih Daglar auflegte, dieser aber verzog. 15 Minuten später ein ähnliches Drama, als Daglar zentral freistehend nicht einnetzen konnte. Als in der 34. Minute durch Georg Konrad Schrader die nächste dicke Chance vergeben wurde, schwante Vielen auf der voll besetzten Nottulner Tribüne Böses. Nach einem Stockfehler nutze Neuenkirchens Marvin Egbers die Chance und traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 0:1.

Nach dem Seitenwechsel galt es, die erspielten Chancen zu nutzen und zur gewohnten Leichtigkeit zurückzufinden, die nach der Zwangspause abhanden gekommen war. Langsam aber sicher gelang dies, auch wenn Semih Daglar es in der 59. Minute zunächst übertrieb und sich nach einer Schwalbe im Strafraum die gelbe Karte abholte.

Als Neuenkirchen in der 69. Minute Hitir für Wiggers einwechselte, nutze Stürmer Tim Bröcking die kurze Konfusion der Gäste und erzielte den Ausgleich – und sorgte nur fünf Minuten später für das 2:1. Den Endstand stellte Daglar in der 81. Minute her, als er einen Freistoß direkt verwandelte. Wieder gelang es Nottuln, einen Neuenkirchen-Wechsel zu nutzen.

Trainer Jens Niehues freute sich zwar über den Sieg, Begeisterung kam aber nicht auf. „Wir haben nicht gut gespielt und nicht so mutig agiert, wie wir es uns vorgenommen hatten. Das waren in der ersten Halbzeit nicht wir. Die Präsenz, die wir sonst verkörpern, hat gefehlt. Die ausgelassenen Chancen des Gegners haben uns am Leben gehalten. Wir haben die Tore erzwungen und dann unsere Leichtigkeit zurückgeholt.“

GW Nottuln: Kemmann – Böckmann, Kreuz, Wenning, Schrader – Schöne, Feldkamp – Leifken (63. Klaus), Messing, Daglar (84. Gerdes) – Bröcking (87. Donner)

Tore: 0:1 Egbers (44.), 1:1, 2:1 Bröcking (69./74.), 3:1 Daglar (81.)