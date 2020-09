Auf den ersten Blick sieht diese Bezirksliga-Aufgabe als eine machbare aus. Das aber gilt auch aus Sicht des Gegners: Aufsteiger SV Bösensell stellt sich Sonntag am Ausläufer des „Teuto“ beim SC Hörstel vor. Beide Mannschaften stehen noch bei null Punkten.

„Gefordert sind wir sowieso“, sagt SVB-Trainer Fabian Leifken völlig unabhängig von der Konstellation. Und er sagt auch ehrlich: „Für uns gibt es kein einziges Spiel, in das wir aus einer Art Favoritenrolle gehen können.“ Die Bösenseller bleiben bei sich auch angesichts der neuen Herausforderungen und der gestiegenen Qualität.

Regelrecht erschrocken war auch niemand nach dem Einstand in der neuen Liga. Warum auch. „Dafür haben wir auch noch nicht genug Partien absolviert. Wir haben gegen Greven gespielt, also die beste Elf der Klasse. Und bis zur 70. Minute sind wir für einen Punkt gut gewesen.“ Leifken bespricht nach getaner Arbeit gerne die Leistung mit seinem Kader. „Dann kommt auch zur Sprache, dass wir zuletzt einen klaren taktischen Fehler vor einem Gegentor gemacht haben. Die Spieler nehmen Kritik an. Auch sie streben nach Verbesserungen.“ Im Training wird einstudiert, was nun zu tun ist. Mit Blick auf den nächsten Gegner heißt das auch, Ballbesitzphasen einzukalkulieren und aus diesen etwas zu machen.

Ob Till Leifken seinen Abwehrpart übernehmen kann, ist fraglich angesichts der Wadenprellung. Der Lehrer in spe Niklas Klöfkorn steht vor der Abschlussprüfung als Referendar und kann selbst entscheiden, ob er den Kopf frei hat für Fußball. Der Club stelle erstmals einen Bus zur Verfügung – für den Kader und interessierte Fans des Teams.