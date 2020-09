Er ist Trainer – und Papa. Das in erster Linie. Zwischen Job und Einheiten auf dem Grün am Niederstockumer Weg bleibt mitunter nicht so viel Zeit, um den beiden Jungs daheim noch einmal ein Küsschen auf die Wange zu drücken und zu fragen, wie denn der Tag so war. Jens Niehues , verantwortlich für die Westfalenliga-Kicker von GW Nottuln , bringt das alles unter einen Hut. Selbst den Anruf der lokalen Presse drückt er nicht weg. „Die Zeit nehme ich mir“, sagt der 37-Jährige entspannt. Das ist er. Meistens – an der Seitenlinie lässt auch er schon mal seinen Gefühlen freien Lauf. Fußball ist halt ein Spiel geprägt von Emotionen. „Gut so“, sagt Niehues – und freut sich auf das Duell am Sonntag bei der Reserve des SV Rödinghausen (15 Uhr).

Spieltag drei der ersten Corona-Serie führt die Grün-Weißen ins knapp 120 Kilometer entfernte Ostwestfalen. Eine schöne Tour, für die ein Bus eingesetzt wird – auch für Fans. „Wir müssen früh weg“, weiß der Coach. Gegen 11.30 Uhr wird sich der Tross in Richtung Autobahn begeben. Zwei Stunden Fahrtzeit sind eingeplant. Reichlich Zeit, um ein bisschen Musik zu hören oder ein paar Karten zu kloppen. Hat was von ganz großem Fußball.

Nach dem Auftaktremis in Hiltrup und dem Sieg gegen Neuenkirchen liegt GWN im Soll. „Wir machen vieles richtig – und gut. Aber es gibt noch reichlich Arbeit“, weiß Jens Niehues. Gute Ansätze sieht er bislang im Spielaufbau und Pressing. „Aber da geht auch mehr“, sagt er – und nimmt seine Jungs in die Pflicht. „Jeder Einzelne muss an seine Grenzen gehen. Und vielleicht darüber hinaus.“

Ob Mirko Schinke das am Tag des Herrn kann, war am Freitag noch unklar. Im Training am Dienstag knickte er weg, der Knöchel wurde im Laufe des Abends dick. Am Donnerstag schenkte sich der Sechser das Training – schaute stattdessen beim Physio vorbei.

Großartig Infos zum Gegner hat Niehues nicht einholen können. „Klar steht man mit anderen Trainern im Austausch, aber die Saison ist erst zwei Spieltage alt.“ In der Vorbereitung bot sich dem Übungsleiter aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten kaum Raum, um überhaupt einen Ligakonkurrenten unter die Lupe zu nehmen. Die Lockerungen spielen Niehues nun in die Karten. Und – das weiß der Coach auch so: „Rödinghausen war in der vergangenen Spielzeit bis zum Ende oben dabei. Da sind etliche talentierte Jungs. Das wird eine Herausforderung.“