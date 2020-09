Ein ganzes Jahr war er raus aus dem Geschäft. In der Vorbereitung verletzte sich Marvin Kemmann bei einem Test gegen den BSV Roxel nach einem Pressschlag am Knie. Das Innenband gerissen, der Meniskus kaputt – eine Operation war unumgänglich. Die Fortsetzung seiner Karriere hing an einem seidenen Faden. Monate später kann der junge Mann wieder lachen. GW-Coach Jens Niehues vertraut seiner Nummer eins. Und Kemmann, dieser Teufelskerl, dankt es mit bislang feinen Leistungen. Beim torlosen Remis in Rödinghausen am Sonntag zog er den ostwestfälischen Stürmern nacheinander die Zähne. „Stark“, sagt sein Trainer.

Es war kein typisches 0:0. Auf beiden Seiten gab es Chancen en masse. Der SVR drückte vor der Pause enorm, allein Dogukan Demiray hätte seine Farben gleich mehrmals in Führung bringen können. Einer warf sich ihm mutig in den Weg: Kemmann. Der hielt seinen Kasten sauber. Auf der anderen Seite machten auch die Gäste die leidvolle Erfahrung, dass ein guter Torwart die halbe Miete ist. Tim Bröcking und Semih Daglar fanden in Schnapper Jan Dehl ihren Meister (40./42.).

Nach der Pause waren die Grün-Weißen drauf und dran, in Führung zu gehen. Weder Jens Böckmann noch Georg Konrad Schrader brachten das Runde ins Eckige. „Klar müssen wir mehr aus den Chancen machen. Das gilt es zu trainieren. Trotzdem bin ich stolz“, lobte Niehues.

GW Nottuln: Kemmann – Böckmann (67. Leifken), Kreuz, Wenning, Schrader – Klaus (53. Hesker), Feldkamp – Schöne, Messing (85. Schultewolter), Daglar – Bröcking (70. Gerdes)