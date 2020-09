U 19 kassiert hohe Niederlage

Die Jugendfußballer von GW Nottuln gingen am vergangenen Wochenende wieder auf Tore- und Punktejagd – jedoch nicht alle mit Erfolg.

U 19

SC Greven 09 - GWN 7:1

Letztendlich nichts zu holen gab es für Nottulns A-Junioren beim Tabellenführer in Greven. Auch wenn die Grün-Weißen im ersten Spielabschnitt dem Favoriten durchaus Paroli leisten konnten. So führten die Nottulner sogar nach 13 Spielminuten durch ein Tor von Lennart van Deenen. Doch bereits im Gegenzug fiel der Ausgleich nach einem schweren individuellen Nottulner Fehler. „Danach war die Partie offen mit Chancen auf beiden Seiten“, sah GWN-Trainer Ralf Kemper zu diesem Zeitpunkt seine Elf keineswegs auf der Verliererstraße. Doch eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung, Nottulns Torhüter Luca Austrup hatte bereits die Hand auf dem Ball, sowie ein erneuter kapitaler Fehler führten zum 1:3-Pausenrückstand aus Sicht der Gäste. Da auch die beiden in der Pause vorgenommenen Einwechselungen nicht für den erhofften frischen Wind sorgten, nahm das Schicksal seinen Lauf. Und hätte nicht Keeper Austrup einen Glanztag erwischt, wäre die Niederlage vermutlich noch höher ausgefallen. Lange Zeit darüber nachzudenken, haben die Nottulner aber nicht. Steht doch bereits am Mittwoch (19 Uhr) die Wiederholung des Pokalspiels in Gescher auf dem Programm. Der dortige Bezirksligist kam am Sonntag zu seinem ersten Punktgewinn.

U 15

SC Greven 09 - GWN 1:3

Beim noch punktlosen Gastgeber fanden die Grün-Weißen zunächst recht schwer ins Spiel. Deutlich präsenter war die Heimmannschaft. „In der Phase haben wir wirklich Glück gehabt“, vermisste Nottulns Trainer Darius Schwering die notwendige Aggressivität bei seinen Schützlingen. Wie aus dem Nichts fiel dann doch der Führungstreffer für GWN in der 22. Spielminute durch Phil Thier. Nach dem Wechsel ein deutlich anderes Bild: GWN, jetzt aggressiver in den Zweikämpfen, verlagerte das Spiel zunehmend in die Hälfte der Platzherren. Folgerichtig war der zweite Treffer durch Simon Giemula (50.) nach Vorlage von Ceger Atalan. Turbulent verliefen die 52. und 53. Spielminute: Erst verkürzte 09 auf 1:2, doch bereits im Gegenzug fiel der dritte Nottulner Treffer durch Alex Voss.

U 13

GWN - Erler SV 08 5:1

Hoch gewonnen, aber lange gezittert: So verdiente sich Nottulns Nachwuchs erst recht spät den Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen. Führten doch die Gäste mit ihrem ersten Saisontreffer bereits nach fünf Spielminuten. Erst kurz vor dem Pausenpfiff konnte Tim Held nach schöner Kombination mit Samuel Stanossek ausgleichen. Eine Schrecksekunde gab es dann noch einmal sechs Minuten nach Wiederanpfiff, als die Gäste mit einem Kopfball an die Querlatte scheiterten. Spätestens ab der 42. Spielminute kontrollierte dann aber GWN die Partie. Belohnt wurde der jetzt deutlich höhere Einsatz mit dem Führungstreffer durch Stanossek per feiner Einzelaktion. Drei weitere Treffer, alle über die linke Außenbahn, folgten: Tim Held legte perfekt für Tom Brülle auf (55.), erneut Stanossek, der gekonnt Gegenspieler und Torwart aussteigen ließ (58.), sowie der schussstarke Len Brabender mit einem Flachschuss aus sechs Metern.