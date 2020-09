Ein glanzloser Heimerfolg für GW Nottuln

Mit 3:0 (1:0) bezwang die Mannschaft von Trainer Jens Niehues vor eigenem Publikum den SC Herford. Fabian Schöne brachte seine Farben mit zwei Treffern auf die Siegerstraße. Für den Endstand zeichnete Daniel Feldkamp verantwortlich.

„Das war ein komisches Spiel. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Herforder noch zulegen könnten. Doch sie haben es nicht gut zu Ende gespielt“, sagte Niehues nach der Partie und fügte hinzu: „Bei uns war zwar nicht alles megageil, doch es brannte eigentlich auch nie etwas an.“

Die Grün-Weißen hatten im Heimspiel von Beginn an mehr Ballbesitz und ließen das Leder gut durch die eigenen Reihen laufen. Jens Böckmann per Kopf (5.) und ein abgeblockter Schuss von Felix Hesker (9.) waren die ersten Torannäherungen. In der elften Minute zappelte das Spielgerät dann erstmals in den Maschen des Gästegehäuses. In der Vorwärtsbewegung unterlief dem SCH ein folgenschwerer Fehler, den der aufmerksame Fabian Schöne mit dem Tor zum 1:0 nutzte.

Nach der Führung gingen die Nottulner vom Gaspedal. Herford kam besser ins Spiel und hatte in Minute 21 die erste gute Tormöglichkeit: GWN-Torhüter Marvin Kemmann war beim Schuss von Nuri Konak allerdings auf dem Posten. Vor der Pause wäre Georg Schrader dann mit einem Kunstschuss beinahe noch das 2:0 gelungen, doch seine Direktabnahme aus spitzem Winkel flog knapp über die Latte. So blieb es bei der knappen Nottulner Führung zur Pause.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild nicht: Nottuln hatte die Partie ohne zu glänzen im Griff, während Herford die Bremse nicht lösen konnte. Und dann war es erneut ein Fehler im Spielaufbau der Gäste, der den Grün-Weißen die nächste Großchance eröffnete. Wieder war es der leichtfüßige Fabian Schöne, der in der 58. Minute energisch dazwischenging und zum 2:0 traf.

Drei Minuten später hatten die Platzherren aber auch einmal Glück, dass ein Kopfball des SCH im Anschluss an einen Freistoß das Tor nur um Zentimeter verfehlte.

Herford machte nun auf und drängte auf den Anschlusstreffer. Die GWN-Abwehr um Kapitän André Kreuz stand jedoch stabil und ließ nichts zu. Auf der anderen Seite ergaben sich für die Niehues-Schützlinge Konterchancen, die sie allerdings leichtfertig vergaben (75., 77.). Nottulns Anhang sah in dieser Phase das 1:2 schon fallen, als sich Daniel Feldkamp einmal ein Herz fasste: Die Nummer 26 der Grün-Weißen zog aus 30 Metern einfach mal ab und zimmerte den Ball unter die Latte zum 3:0 (87.). Damit war die Messe gelesen.

GWN: Kemmann – Böckmann, Kreuz, Wenning, Schrader – Hesker (89. Donner), Feldkamp – Daglar, Messing (73. Klaus), F. Schöne – Bröcking (56. Leifken).

Tore: 1:0/2:0 Fabian Schöne (11./58.), 3:0 Daniel Feldkamp (87.).