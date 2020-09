In der ersten Halbzeit hatten zunächst aber die Gäste die Partie 20 Minuten lang unter Kontrolle. Schon in der zweiten Minute hätte Legden in Führung gehen müssen, doch der Kopfball ging knapp daneben. In der Folge behagte den Grün-Weißen das Pressing der Gäste nicht. So war es keine Überraschung, dass der SuS in Minute 20 durch Simon Schmeddes in Führung ging. Das Tor wirkte indes wie ein Weckruf für Grün-Weiß, denn nur 120 Sekunden später markierte Linus Sonneborn nach energischer Vorarbeit von Dennis Paul den Ausgleich. Zehn Minuten später war es erneut Sonneborn, dem sich die Chance auf die Nottulner Führung eröffnete: Der Schuss des Rückkehrers von Turo Darfeld ging indes knapp drüber.

In der 34. Minute war Legden erneut vorn, denn Tarek El-Abdulah erzielte im Nachschuss das 2:1 für den SuS. Zuvor hatte Fleige noch einen Kopfball von David Steverding glänzend abwehren können.

Bis zur Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst ging ein Gästekopfball knapp daneben (44.), dann wurde ein Paul-Schuss noch auf der Linie von einem Abwehrspieler geklärt (45.). In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Jan Ehm nach einem Zuspiel von Linus Sonneborn noch das 2:2. Mehr als die Hälfte des Tores ging allerdings auf das Konto von Youngster Friedrich Schultewolter, der sich zuvor auf der rechten Seite gegen gleich mehrere Legdener durchgesetzt hatte.

Nach dem Wiederanpfiff spielten die GWN-Kicker deutlich besser. Immer mehr Zweikämpfe wurden von den Popp-Kickern gewonnen. Zudem ließen bei den Gäste-Akteuren mit zunehmender Spielzeit die Kräfte nach. Dennis Paul freute sich darüber und traf in der 68. Minute nach schöner Einzelleistung zum 3:2. In der letzten Spielminute traf dann auch noch der eingewechselte Timon Sprenger.

„Über 90 Minuten war das ein hochverdienter Sieg, wobei uns der körperlich robuste Gegner in der ersten Hälfte das Leben richtig schwer machte“, erklärte Popp .