Am Sonntag gastiert um 18 Uhr mit dem TV Borghorst das letztjährige Tabellenschlusslicht in der neuen Nottulner Sporthalle.

Die Übungsleiterin der Grün-Weißen musste ihre Mannschaft auf gleich vier Positionen umbauen (wir berichteten). Aufgefüllt wurde der Kader mit hoffnungsvollen Nachwuchsspielerinnen aus der zweiten Mannschaft, von denen allerdings Johanna Entrup nicht spielt (privat verhindert). Nach längerer Pause wurden mit Lara Elberfeld und Anna Steinhoff zwei weitere Spielerinnen reaktiviert. „Die Mannschaft muss noch weiter zusammenwachsen“, setzt Tine Hünteler-Hekman auf die Zeit. Dass es von Spiel zu Spiel besser wird, zeigt das Rückspiel beim BSV Roxel II. Während das Hinspiel in der Vorbereitung nur knapp gewonnen worden war, setzten sich die Grün-Weißen im Rückspiel klar mit 21:11 durch. „Die Mannschaft zeigt eine positive Entwicklung“, freut sich Tine Hünteler-Hekman. „Wenn alles zusammenpasst, können wir vielleicht Platz zwei erreichen“, wünscht sie sich.

Doch erst einmal gilt es, am Sonntag gegen den TV Borghorst beide Punkte in der Halle zu behalten. An die Begegnungen in der letzten Saison hat Nottulns Übungsleiterin keine guten Erinnerungen: „Wir haben zwar jeweils gewonnen, uns dabei aber beide Male unheimlich schwer getan.“ Viel wird auf die Deckung ankommen, denn die Gäste haben eine starke Rückraumspielerin in ihren Reihen. „Die müssen wir in den Griff bekommen und dann mit schnellen Kontern aufwarten“, lautet der Matchplan der GWN-Trainerin. Als Titelfavorit nennt Tine Hünteler-Hekman den Aufsteiger SuS Stadtlohn: „Die Mannschaft hat sich richtig gut verstärkt.“

