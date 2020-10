Jens Niehues ist kein Trainer, der öffentlich regelmäßig mit Übertreibungen auffällt. Vielmehr ist er stets um eine seriöse Einordnung der Dinge bemüht. Vor dem Heimspiel am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) gegen den Delbrücker SC rutscht ihm dann aber doch ein Satz raus: „Das ist ein brutal starker Gegner. Das wird eine Mammutaufgabe, denn die Delbrücker sind technisch hervorragend und in den Zweikämpfen sehr aggressiv.“ Besonders bei den zweiten Bällen sei die Mannschaft aus dem Kreis Paderborn stets hellwach.

Um diesen Gegner erfolgreich zu bespielen, müsse seine Mannschaft über 90 Minuten extrem engagiert sein und einen großen Willen zeigen. „Delbrück hat Hiltrup mit 2:1 besiegt. Das sagt schon einiges“, weiß Niehues nur zu gut um die Schwere der Aufgabe.

In den Reihen des SC stehen viele Akteure, die schon höherklassig gekickt haben. Kevin Holz aber ragt aus den großen Namen noch einmal heraus. Der 1,72 Meter große Stürmer spielte in der Jugend für den SC Paderborn und Borussia Dortmund, wechselte dann zum FC Luzern und stieg später mit dem SV Lippstadt in die Regionalliga auf. In der Saison 2018/19 erzielte er für den SVL in 27 Einsätzen sechs Tore. Zu Beginn der vergangenen Saison verletzte er sich allerdings schwer und fiel die komplette Serie bis zum coronabedingten Saisonabbruch aus.

Niehues weiß das. Er weiß aber auch, dass seine Mannschaft viele Stärken hat, die in der Vorwoche aber nur phasenweise zum Vorschein kamen. „Beim Nachschieben haben wir noch Luft nach oben. Gegen Herford hjat mir allerdings gefallen, dass wir in Umschaltmomenten des Gegners immer mit vielen Mann gut verteidigt haben. Außerdem haben wir die Entstehung unserer Tore durch aggressives Anlaufen provoziert.“

Beim Training unter der Woche gefiel dem Fußballlehrer, dass seine Spieler konzentriert arbeiteten. „Die Spieler der Startelf spüren, dass die Spieler von hinten mit den Hufen scharren. Sie wissen, dass sie drei gute Trainingseinheiten hinbekommen müssen, wenn sie auch in der nächsten Woche wieder beginnen wollen. Das ist eine gute Situation.“

Definitiv ausfallen wird beim Heimspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz 2 lediglich Marvin Kemmann, der sich am Freitag krank meldete. Angeschlagen sind noch die Neuzugänge Tim Bröcking und Georg Schrader sowie Allrounder Jens Böckmann. Wer von diesem Trio mitwirken kann, entscheidet sich wohl erst kurz vor dem Anpfiff.