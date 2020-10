Hui, das ist mal eine Bilanz. Vier Mal trat Turo Darfeld in dieser Saison an, vier Mal verließ die Mannschaft als Sieger das Feld. Mit einem Torverhältnis von 15:4 führt der Vorjahresfünfte die Tabelle in der Kreisliga A2 Ahaus/Coesfeld an. Ebenfalls sehr gut aus den Startlöchern gekommen ist aber auch die Zweitvertretung von GW Nottuln , die bei drei Siegen und einer Niederlage momentan Rang vier einnimmt. Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften um 12.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 2 in Nottuln aufeinander.

„Darfeld ist die Mannschaft der Stunde und hat einige klasse Spieler in den Reihen. Ich denke da natürlich an Carsten Daldrup auf der 10 und Kevin Botella Ferreira auf der 6“, sagt Nottulns Trainer Mario Popp , der aber auch auf die Akteure mit grün-weißer Vergangenheit verweist. „Gabriel Helms, Patrick Grotthoff und Florian Feitscher sowie Timo Feitscher waren allesamt neben Trainer Markus Lindner schon in Nottuln aktiv.“

Doch so viel möchte Popp gar nicht nach dem Gegner schauen. Viel lieber stellt er die Stärken seiner Truppe heraus: „In meiner Mannschaft habe ich schon einige Mentalitätsmonster. Außerdem sind die Jungs sehr engagiert. Unter der Woche hatte ich 20 Leute beim Training, das ist schon stark.“

Für die Darfeld-Partie steht Tom Overmann wieder zur Verfügung. Thorsten Scholz und Hannes Krüdewagen sind vermutlich auch wieder einsatzbereit. „Und vielleicht bekomme ich auch noch Spieler von oben. Natürlich ist das auf der einen Seite schön für mich, weil ich so eine gute Auswahl habe. Auf der anderen Seite ist es aber auch brutal schwer, denn es wollen ja alle spielen.“