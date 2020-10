Wie berichtet, darf Nottulns Ligakonkurrent wegen der deutlich gestiegenen Corona-Infektionen bis zum 25. Oktober keine Heimspiele austragen und auch nicht auf Plätzen im politischen Kreis Unna trainieren. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat nun gestern zusammen mit dem FLVW-Kreis Unna/Hamm und den spielleitenden Stellen eine verschärfte Regelung zum Fußballspielbetrieb bis zum 25. Oktober getroffen. Demnach werden ausnahmslos alle Partien von Teams aus dem politischen Kreis Unna abgesetzt.

Die Vereine wurden von den FLVW-Vizepräsidenten Manfred Schnieders (Amateurfußball) und Holger Bellinghoff (Jugend) über das Vorgehen informiert. In dem Anschreiben heißt es unter anderem:

„Die aktuelle negative Entwicklung der Corona-Infektionen führt zu weiteren Regelungen im Alltag. Der politische Kreis Unna hat mit einer Allgemeinverfügung ab 11. Oktober Kontaktsport untersagt. Im Dialog zwischen dem FLVW und dem Kreis Unna konnte die Verfügung konkretisiert werden. Die Allgemeinverfügung ab 15. Oktober beinhaltet für den Kontaktsport folgende Regelung bis einschließlich 25. Oktober:

In der Kontaktsportart Fußball ist der komplette Spiel- und Wettbewerbsbetrieb untersagt. Der Trainingsbetrieb ist gestattet, sofern dieser kontaktlos unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung stattfindet. In der Kontaktsportart Fußball wird zudem dringend empfohlen, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens auf die Teilnahme am Spiel-, Wettbewerbs- und Trainingsbetrieb außerhalb des Kreises Unna zu verzichten.“

Zum politischen Kreis Unna gehören die Städte Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna und Werne. Den Vereinen dort wird die Durchführung von Freundschaftsspielen – unabhängig ob als Heim- oder Auswärtsspiel – bis einschließlich 25. Oktober untersagt. Außerdem werden die spielleitenden Stellen aufgefordert, auch die Pflichtspiele der Vereine des politischen Kreises Unna – unabhängig ob dies Heim- oder Auswärtsspiele sind – bis einschließlich 25. Oktober abzusetzen.

Der Trainingsbetrieb ist ausschließlich unter Einhaltung der Abstandsregelung (Social-Distance-Training) zulässig. Auch ausweichen dürfen die Vereine nicht. Der Trainingsbetrieb auf Sportanlagen benachbarter Kreise/Städte ist untersagt.

„Sollte die oben genannte Allgemeinverfügung nicht über den 25. Oktober hinaus verlängert werden, sind die Vereine verpflichtet, ab dem 31. Oktober wieder am Spielbetrieb teilzunehmen.“