Westfalenligist GW Nottuln tritt in der zweiten Runde des Krombacher Kreispokals am heutigen Donnerstag (22. Oktober) um 19 Uhr auf dem Rasenplatz in Asbeck an – gegen den C-Ligisten FC Germania Asbeck. Was macht man mit einem solchen Spiel? „Ganz viel“, sagt Nottulns Trainer Jens Niehues .

Zunächst einmal freue er sich, dass die Mannschaft überhaupt spielen darf. Die Corona-Schutzmaßnahmen im Kreis Unna haben die Meisterschaftsbegegnung gegen den Lüner SV am vergangenen Sonntag bekanntlich verhindert. Wie es angesichts der wachsenden Infektionszahlen weitergeht, steht in den Sternen. Fußballer können froh über jedes Spiel sein, das sie (noch) austragen dürfen.

Außerdem, so Niehues, ist das Spiel ein Pokalspiel. „Und natürlich wollen wir eine Runde weiterkommen, das ist doch gar keine Frage.“ Er erwarte von seinem Team, dass „wir ganz seriös unser Spiel durchziehen“. Und am Ende stehe hoffentlich ein souveräner Sieg.

Unter diesen Vorzeichen verwundert es nicht: Die Grün-Weißen werden mit ihrem kompletten Kader anreisen (soweit nicht eine Verletzung dagegenspricht). Und sie werden nach dem 4:0-Erstrundenerfolg über den A-Ligisten DJK Rödder versuchen, über Germania Asbeck ins Achtelfinale einzuziehen.

Dort treffen die Nottulner auf Arminia Appelhülsen. Die Truppe von Marcus Thies hat in der ersten Runde die DJK BW Lavesum mit 4:1 ausgeschaltet und in der zweiten Runde ein Freilos. Die Achtelfinalbegegnungen sind laut Spielplan für den 21. November (Samstag) angesetzt.