Popp bleibt Trainer von GW Nottuln 2

„Seine Frau hat das entschieden!“ Lothar Ullrich weiß genau, bei wem er sich bedanken muss. „ Marios Frau hat kürzlich erzählt, dass ihr Mann immer so zufrieden ist, wenn er vom Training aus Nottuln zurückkehrt“, erzählt der Fußball-Abteilungsleiter von GW Nottuln lachend. Nun denn, wenn es die bessere Hälfte unbedingt will, dann macht er eben weiter. „Ich gehe sehr gerne mit der Mannschaft in die dritte Saison. Ich fühle mich in Nottuln wirklich pudelwohl“, erklärt Mario Popp, Trainer der Nottulner Zweitvertretung.

Im Sommer 2019 übernahm der inzwischen 36-Jährige das Amt von Oliver Gerson. Vorher hatte er zunächst die Damen von Westfalia Osterwick ( Kreisliga A) und vom VfL Billerbeck II (Bezirksliga) und anschließend sechs Jahre von der SG Coesfeld 06 (Landesliga) trainiert. „Anfangs konnte ich überhaupt nicht abschätzen, ob ich nach so langer Zeit den Sprung von den Frauen zu den Männern schaffen würde“, erinnert sich Mario Popp an seine ersten Einheiten mit dem starken Geschlecht zurück. Doch Popp und die Männer von Grün-Weiß – das funktionierte von der ersten Minute an. „Heute bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich habe mit GW Nottuln einen klasse Verein gefunden, der trotz seiner sportlichen Erfolge immer auch sehr familiär ist“, sagt der verheiratete Familienvater, der mit seiner Frau (die ihn geschickt hat, die Red.) und seinem zweijährigen Sohn in Asbeck wohnt.

Die Chemie zwischen ihm und seiner Mannschaft passt sowieso. Deshalb war es ihm auch sehr wichtig, dass der Mannschaftsrat mit Malte Thies, Darius Schwering, Jan Walter, Linus Sonneborn, Jan Ehm und Aaron Höing sich eindeutig für seinen Verbleib aussprach. „Die Arbeit mit den Jungs macht unheimlich viel Spaß, zumal die Mannschaft großes Potenzial hat“, erklärt Popp, der im Hauptberuf Sozialarbeiter an einer Förderschule ist. In beinahe jedem Training, erzählt der Coach, entwickle sich eine positive Dynamik. Dies liege unter anderem an der guten Alterszusammensetzung des Teams. „Mit Hannes Krüdewagen, Tim Ehm und Aaron Höing haben wir etwa drei junge Spieler, die von den erfahreneren Akteuren – ich nenne da mal Dennis Paul, Jan Ehm und Linus Sonneborn – unterstützt werden. Unter der Woche ist es dann manchmal so, dass vom festen Kader zwei, drei fehlen. Das wird durch unsere Trainingsgäste, etwa Simon Kentrup, Timo Schöppner und Lukas Mersmann, aber super aufgefangen. Sie bringen jedes Mal neue Energie mit.“

Nicht zuletzt hat der Erfolg aber auch mit Sascha Frye zu tun. Der Co-Trainer und Mario Popp verstehen sich glänzend und werden ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Wobei Frye andeutete, dass er in der kommenden Saison eventuell etwas weniger Zeit haben könnte. Doch auch hier arbeitet der Chef-Trainer lösungsorientiert: „Ich könnte mir gut einen weiteren Co-Trainer vorstellen, der dann auch spielen sollte. Ich führe jedenfalls in dieser Richtung Gespräche.“

Die Gespräche mit seinem aktuellen Kader will Mario Popp in nächster Zeit beginnen und sie bis Ende Januar beendet haben. Wohin die Reise seiner Mannschaft in dieser Saison dann noch führen wird, kann der Übungsleiter des Tabellendritten nur ganz schwer abschätzen: „Ich denke, dass wir Mitte Februar das Training wieder aufnehmen und dann im März die Saison fortsetzen werden. Dann geht die Erkältungszeit erfahrungsgemäß ja auch ihrem Ende entgegen.“