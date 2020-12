GW Nottuln 2 schaut noch nach oben

Ihre Mannschaft ist in der Kreisliga A Tabellendritter. Ist der Aufstieg für Sie bereits ad acta gelegt?

Popp: Nein, wobei uns völlig klar ist, dass es sehr schwer wird, Darfeld noch von Platz eins zu verdrängen. Turo ist neun Punkte vor uns, hat aber auch ein Spiel mehr bestritten. Wenn wir das Nachholspiel gegen Lette gewinnen, sind wir auf sechs Punkte dran. Das hatten wir uns selbst vor der Saison auch als Ziel ausgegeben: Bis zur Winterpause nicht mehr als sechs Punkte hinter dem Ersten zu sein, um dann in der zweiten Saisonhälfte noch einmal anzugreifen. Das war aber vor dem zweiten Teil-Lockdown.

Wäre es schlimm für Sie, wenn Sie in dieser Saison mit Ihrer Mannschaft nicht aufsteigen würden?

Popp: Das nicht, langfristig muss es aber das Ziel von GW Nottuln sein, mit der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga aufzusteigen. So könnte man den Talenten bessere Perspektiven bieten und sie halten, wenn sie nicht direkt in der Ersten spielen können. So wandern doch immer wieder einige ab.

Und es wäre auch für die Westfalenliga-Spieler besser, wenn sie etwa nach einer längeren Verletzungspause in der Bezirksliga wieder Spielpraxis sammeln könnten.

Popp: Das ist zweifellos richtig. Wo wir schon mal beim Thema sind: Ich befürworte die Philosophie des Vereins, dass die Spieler von der Ersten, die raus waren, zunächst bei uns wieder Einsatzminuten bekommen. Manchmal ist das für mich aber auch ganz schön hart. Ich erinnere mich etwa an das Osterwick-Spiel, wo ich 90 Minuten lang wichtige Leute von mir deshalb auf die Bank setzen musste. Das tat richtig weh.