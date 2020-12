Yannick Gieseler kann sich schon vor Weihnachten freuen: Der Nachfolger von Jens Niehues auf dem Trainerstuhl des Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln wird im Sommer einen in großen Teilen eingespielten Kader übernehmen. Grund: Die von Gieseler und dem zukünftigen Teammanager Dirk Nottebaum geführten Gespräche mit den aktuellen Spielern stehen kurz vor dem Abschluss. Bis auf Pascal Gerdes, der sich zum Abschied aus dem Stiftsdorf entschieden hat, machen vermutlich alle weiter. Vermutlich, weil die entscheidenden Gespräche mit Clemens Donner und Marvin Kemmann aus Termingründen bisher noch nicht geführt werden konnten.

„Wir hatten wirklich einige herausragende Gespräche“, berichtet Nottebaum von vielen mehr als nur angenehmen Zusammenkünften in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hauptsponsors 361gradmedien. Gleich mehrere Spieler hätten ohne großes Zögern direkt zugesagt. „Friedrich Schultewolter war gefühlt der Schnellste“, so der aktuelle Co-Trainer der Nottulner, der sich über eine weitere Zusage besonders freute: „Sebastian Schöne hat gesagt, dass er bleiben wird. Er war ja lange verletzt und hat diese Saison noch kein Spiel bestritten. Er will sich bei uns zurückkämpfen. Das finde ich super!“

Auch sein Bruder Fabian Schöne wird in der Saison 2021/22 das grün-weiße Trikot tragen. Damit haben die Nottulner neben dem Duo mit André Kreuz, Daniel Feldkamp, Felix Hesker, Oliver Leifken, Jens Böckmann, Semih Daglar, Dickens Toka, Tim Bröcking, Max Wenning, Christian Messing, Georg Schrader, Henning Klaus, Friedrich Schultewolter, Mario Dening, Mirko Schinke, Lukas Scholdei, Malte Wilmsen und Eldin Celebic einen Kader von 20 Spielern beisammen. Mit Donner und Kemmann käme man gar auf 22.

Daneben führen die Grün-Weißen aber auch Gespräche mit drei potenziellen Neuzugängen von außerhalb. „Es handelt sich bei ihnen nicht um fertige, sondern um entwicklungsfähige Spieler. Hinten rechts und vorne links könnten wir noch Verstärkung gebrauchen“, sagt Nottebaum.

Damit verfolge der Verein nach Worten des künftigen Teammanagers weiter den Weg, jungen Spielern außerhalb des Brennglases Münster ein ruhige Entwicklung zu ermöglichen. „Wir locken nicht mit Geld, sondern bieten eine gute fußballerische Ausbildung. Auch die persönliche Entwicklung der Spieler liegt uns am Herzen. In den Gesprächen haben uns viele Jungs versichert, dass ihnen das auch sehr wichtig ist. Der Nottulner Weg ist und bleibt der Zusammenhalt. In anderen Vereinen wird viel mit Geld erreicht. Bleibt das Geld dann aus, ist häufig der Ofen aus.“

Nachdem der Kader jetzt (fast) steht, wird auch die Suche nach einem Co-Trainer vorangetrieben. „Unser Fokus lag zunächst einzig auf der Mannschaft. Inzwischen haben wir aber auch schon erste Termine mit potenziellen Kandidaten ausgemacht“, berichtet der aktuelle Co-Trainer abschließend.