Stefan Göcke: „Drei Aufstiege in sechs Jahren“

Fußball, Handball, Leichtathletik oder was auch immer – der Sport hat so manche starke Geschichte geschrieben. Die Westfälischen Nachrichten haben sich umgehört, welches Spiel oder Sportereignis für die Aktiven, Trainer oder Ehrenamtlichen in den Baumbergen das beste Sportereignis überhaupt war. Stefan Göcke , Trainer der Kreisliga-Handballer von GW Nottuln , erzählt von einem Fußballfest.

Hallo, Herr Göcke. Welches internationale Sportereignis hat Sie am meisten beeindruckt?

Göcke: Ganz klar, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Ich war mit zwei Freunden für eine Woche in Berlin. Deutschland spielte das dritte Spiel der Vorrunde gegen Ecuador.

Und wo und wie haben Sie das Spiel erlebt?

Göcke: Auf der Tribüne im Olympiastadion. Wir hatten riesiges Glück und waren an Karten gekommen. 70 000 Zuschauer erhoben sich zur Nationalhymne, und die meisten sangen mit. Das war Gänsehaut pur! Und es war ein unbeschreibliches Gefühl, mittendrin zu sein bei einer Fußball-WM im eigenen Land.

Und woran können Sie sich sonst noch erinnern?

Göcke: Natürlich an die Tore. Deutschland gewann 3:0. Zweimal traf Miroslav Klose und einmal Lukas Podolski. Es herrschte eine unglaubliche Stimmung bei Kaiserwetter. Schon nach vier Minuten gelang Klose das 1:0. Anschließend folgte sein legendärer Salto. Eine Minute vor der Pause erhöhte Klose dann auf Zuspiel von Michael Ballack auf 2:0. Und dann war der Jubel unbeschreiblich, als Publikumsliebling Podolski nach der Pause das Zuspiel von Bernd Schneider nach einem klasse Konter zum 3:0 vollendete.

Was haben Sie nach dem Abpfiff gemacht?

Göcke: Da ging es geradewegs auf die Fanmeile am Brandenburger Tor. Dort hatten zuvor 700 000 Fans auf der Großleinwand das Spiel verfolgt. In dem Multi-Kulti-Gewirr herrschte eine unbeschreibliche Atmosphäre. Die Akustik war geprägt von den mitreißenden Rhythmen der Südamerikaner auf ihren Bongos und Kongas. Wir waren dort jeden Tag und haben überhaupt eine überragende Woche in Berlin verbracht.

Und auf regionaler Ebene? Haben Sie da auch ein Highlight anzubieten?

Göcke: Da muss ich gleich zwei nennen. Als Aktiver durfte ich drei Aufstiege in sechs Jahren feiern. Die Krönung war dabei 2002, als wir in der ausverkauften Sporthalle am Wellenfreibad das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung mit 20:16 gewannen. Die anschließenden Feierlichkeiten dauerten drei Tage. Aber im gleichen Atemzug muss ich eigentlich auch den 3. April 2007 nennen. Da durfte ich als Trainer der Grün-Weißen nach einer beispielhaften Siegesserie die Kreisliga-Meisterschaft feiern. Der Druck als Trainer unterscheidet sich schon stark von dem als Spieler.