Marco Sietmann pulverisiert Bestzeit

Vor gut einer Woche nahm Marco Sietmann am PSD-Bank-Hallenmeeting in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle teil. Der 18 Jahre alte Nottulner, der für die LG Brillux Münster startet, überzeugte dabei mit einer starken Leistung. Mit dem Pharmazie-Studenten sprach Sportredakteur Johannes Oetz über dieses Rennen und die weitere Saisonplanung.

Hallo, Marco. Glückwunsch zu dem starken Rennen. Du bist in diesem international und hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld Sechster geworden und hast Deine Bestzeit in der Halle über 1500 Meter um zehn Sekunden auf 3:57,56 Minuten verbessert. Wie erklärst Du Dir den Leistungssprung?

Sietmann: Vielen Dank. Es war allerdings so, dass ich im vergangenen Jahr in der Halle nie wirklich eine gute Zeit gelaufen bin. Nach den ersten Rennen stand da halt nur eine 4:07. Bei der Deutschen Jugendhallenmeisterschaft, als ich gut drauf war, entwickelte sich dann ein taktisches Rennen. Draußen bin ich über die 1500 Meter allerdings schon mal 3:55 Minuten gerannt.

Warum warst Du draußen so viel schneller?

Sietmann: Das ist völlig normal. In der Halle verliert man in den scharfen und zusätzlich abgeschrägten Kurven viel Zeit.

Deine Schwester Nele durfte in Dortmund nicht starten. Warum eigentlich?

Sietmann: Für sie war es wirklich sehr ärgerlich. Nele hatte ursprünglich auch eine Einladung für Dortmund. Eine Woche vorher erhielt sie dann aber die Info, dass das Gesundheitsamt aufgrund des Hygiene-Konzeptes nur Läufer ab der Altersklasse U20 starten lässt. Nele ist aber noch U18 und hat sich deshalb richtig geärgert.

Konntest Du sie trösten?

Sietmann: Ach, darin bin ich nicht so gut.

Stimmt es eigentlich, dass dieser Wettbewerb der einzige in diesem Winter war?

Sietmann: Für mich ja. Die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Halle und die Deutschen Cross-Meisterschaften sind leider abgesagt worden. Deshalb gab es nur eine Handvoll Indoor-Meetings wie Dortmund. Zu einem anderen Meeting zu fahren, hätte aus meiner Sicht und der meines Trainers Robert Welp aber keinen Sinn gemacht, weil wir dafür durch halb Deutschland hätten fahren müssen.

Du bist vor gut einem Jahr von der LG Coesfeld zur LG Brillux Münster gewechselt. War die Entscheidung richtig?

Sietmann: In jedem Fall, der Wechsel hat sich definitiv gelohnt. Das ganze Umfeld ist professioneller und der Leistungssport steht komplett im Vordergrund. Mir gefällt auch, dass ich eine feste Trainingsgruppe habe, zu der auch der Nottulner Oskar Enseling gehört.

Wie oft trainierst Du im Augenblick?

Sietmann: Pro Woche absolviere ich im Durchschnitt sieben Laufeinheiten. Mal sind es acht, mal nur sechs. Dazu kommen zwei bis drei Einheiten je 30 Minuten Stabitraining, Athletik und Kräftigung.

Die Wintersaison ist also abgehakt – und Du bereitest Dich sicherlich schon auf die Sommersaison vor.

Sietmann: Das stimmt. Nach Dortmund habe ich eine Woche Pause gemacht und lege ab sofort die Grundlagen für den Sommer.

Welche Ziele hast Du Dir gesetzt?

Sietmann: Mein Hauptziel ist natürlich, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock gut abzuschneiden. Zudem wollen mein Trainer und ich probieren, wie es über 3000-Meter-Hindernis klappt. Wir wollen schauen, wie nah ich an die internationale Norm herankomme. Und dann möchte ich natürlich meine Bestzeit von 5:57 Minuten über meine Paradedisziplin 2000-Meter-Hindernis verbessern. In meinem Alter entwickle ich mich noch, ich bin noch lange nicht austrainiert.

Musst Du eigentlich als Leistungssportler sehr auf Deine Ernährung achten?

Sietmann: Jein. Einen strikten Plan habe ich nicht und esse eigentlich ganz normal. Ich achte halt auf eine ausgewogene Ernährung und esse vor dem Training und den Wettkämpfen nichts Schweres.

Zu Beginn jeden Jahres wollen viele Menschen fitter werden. Warum würdest Du den Leuten raten, jetzt mit dem Laufen zu beginnen?

Sietmann: Na ja, zunächst einmal, weil es unheimlich viel Spaß macht. Außerdem ist Laufen sehr gut für die Gesundheit. Wer regelmäßig läuft, fühlt sich auf Dauer wohler in seinem Körper.