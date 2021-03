Die ersten warmen Sonnenstrahlen lockten in den vergangenen Tagen auch viele Couch-Potatos vor die Tür. Denn zum Jahreswechsel hatte man sich schließlich vorgenommen, endlich etwas für die eigene Fitness zu tun. Joggen steht dabei für die meisten Menschen an erster Stelle. Wie man richtig mit dem Laufen beginnt, weiß der Nottulner Michael Enseling. Er ist nicht nur Apotheker und damit ein Fachmann in Gesundheitsfragen, sondern auch erfahrener Triathlet. Auf jedem der fünf Kontinente hat der 56-Jährige an einem Ironman teilgenommen. WN-Sportredakteur Johannes Oetz traf den Sportler, um mit ihm bei einer lockeren Jogging-Einheit das Thema Laufen und Gesundheit zu beleuchten. Hallo, Herr Enseling. Ist das nicht ein herrlicher Morgen? Enseling: Ja, den habe ich extra so bestellt.