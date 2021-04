Das musste ja so kommen. Die Pandemie hat den Amateursport weiterhin in ihrem Griff. Auch die Handballer kapitulieren vor dem Coronavirus und erklärten den endgültigen Saisonabbruch. Damit kann Stefan Göcke, Trainer des Kreisligisten DJK Grün-Weiß Nottuln, die Saison 2020/21 nach nur zwei Spieltagen abhaken. Seit dem Heimspiel am 11. Oktober 2020 gegen die Handballfreunde Reckenfeld (20:25) liegt das Spielgerät der GWN-Handballer im Schrank. Dort wird es auch wohl noch einige Zeit bleiben müssen. Die dritte Corona-Welle zerstörte die vagen Hoffnungen der Verantwortlichen im Landes- und Kreisverband, ab März wenigstens die Hinrunde in den einzelnen Ligen zu Ende spielen zu können. Nun hat der Handballverband Westfalen bekanntgegeben, dass die Saison in ihrem ursprünglich geplanten Modus nicht mehr fortgeführt wird. Überraschend kommt diese Entscheidung nicht, denn den Handballern läuft schlicht die Zeit davon.