Das Corona-Jahr 2020 schlug den Sportvereinen ins Kontor. Mehr oder weniger, was die reinen Mitgliederzahlen angeht. Die Bilanz mit Stichtag 1. Januar 2021 kann wegen der anhaltenden Einschränkungen nur als Momentaufnahme gewertet werden – für Nottuln aber womöglich auch als Beleg für funktionierendes Miteinander. Denn im Kreis Coesfeld verzeichnet nach Auswertung der Zahlen durch den Kreissportbund alleine die Baumbergegemeinde einen Zuwachs an vereinsgebundenen Sporttreibenden. Demnach liegt der Organisationsgrad – das Verhältnis von Vereinsmitgliedern zur Einwohnerzahl – in Nottuln mit 30,2 Prozent um 0,8 Prozent höher als im Jahr zuvor. 5924 Mitglieder meldeten die hiesigen Clubs, ein Plus von 170. In Summe sind 68 161 Sportvereinsmitglieder im Kreis gemeldet. „Insgesamt sind wir im Kreis Coesfeld bislang noch ganz gut durchgekommen“, sagt Jens Wortmann von der Geschäftsführung des Kreissportbunds. Kreis ist trotz allem zufrieden „Wir haben nur ganz wenige Mitglieder verloren“, sagte GW Nottulns 1.