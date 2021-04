Auch manche Fußballerinnen gönnten sich nach Serienschluss die Entspannung im Teamkollektiv auf Mallorca – heute klingt das irgendwie nach einer längst vergangenen Traditionsmaßnahme in Sachen Teambuilding. Die Landesliga-Formation von GW Nottuln reiste früher auch nach „Malle“. Jetzt natürlich nicht, aber rein virtuell haben alle per Lauf-Kilometer den Weg hin und zurück absolviert. Die Fitnesseinheit griff in Ermangelung des richtigen Trainings. „Da haben sich alle bestens engagiert und meinen Dank dafür erhalten“, sagte Anna Donner.