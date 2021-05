Am Tag nach dem Feiertag sollte es einen Saison-Höhepunkt geben. 2. Mai 2021, Helker Berg, Heimspiel des VfL Billerbeck gegen DJK Coesfeld. „Ich hatte lange gehofft, dass wir noch einmal auf den Platz kommen“, sagt Yannick Gieseler und zuckt mit den Schultern. Für den VfL-Coach schien das zwischendurch ein realistischer Plan zu sein. „Hat leider nicht geklappt!“ Mit dem Abpfiff der Partie beim VfB Alstätte am 25. Oktober 2020 war auch seine Trainertätigkeit in Billerbeck beendet – was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnte. „Das fühlt sich sehr unvollkommen an“, sagt der 37-Jährige, der zu GW Nottuln und hoch in die Westfalenliga wechselt. 30 Bezirksliga-Spiele in zwei Jahren – das ist eine Bilanz, die nach Entlassung aussieht. „So könnte man das meinen“, gibt Gieseler zu. Aber er hat die beiden Spielzeiten erwischt, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden mussten: 2019/20 nach dem 22. Spieltag, 2020/21 nach nur acht Partien. „Wir waren noch lange nicht am Ende der Entwicklung“, bedauert der Nottulner.