Endlich wieder so etwas wie Turnierluft schnuppern, die längst im Schrank verstaute Turnierkleidung anziehen und das Pferd hübsch machen. Das war und ist für viele Reiterinnen und Reiter im Moment noch ein Traum. Für die 13-jährige Malin Spielbrink aus Darup ging der langgehegte Wunsch jetzt auf der Anlage der Reitschule Altrogge-Terbrack in Darup in Erfüllung.