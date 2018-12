Mit zwei Siegen haben die Ochtruper Arminen eine nahezu optimal verlaufende Hinrunde in der Tischtennis-NRW-Liga beendet. Dem 9:5-Sieg am Sonntag in Kleve ließen sie tags darauf ein 9:3 in Rheinberg folgen.

„Dass wir die erste Saisonhälfte mit 21:1 Punkten und dem Gewinn der Herbstmeisterschaft abschließen, hätten wir selbst nicht gedacht. Aber umso schöner, jetzt können wir die Feiertage richtig genießen“, freute sich Teamsprecher Christopher Ligocki.

Beim Schlusslicht Rhenania Kleve stieß der Tabellenführer auf überraschend viel Gegenwehr. Bis zum 5:5 stand die Partie auf des Messers Schneide, doch dann holten Ligocki, Michael Hillebrandt, Nils Dinkhoff und der mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg überragend spielende Timo Scheipers die Zähler sechs bis neun. Ohne Sieg blieb Benedict Wüppen. Der Youngster aus der „Dritten“ kam aber zu einem Achtungserfolg, als er Hendrik ter Steeg in den fünften Satz zwang. „Wir mussten uns richtig strecken. Gott sei Dank hat das alles noch geklappt“, atmete Ligocki im Anschluss erleichtert auf.

Die im Vorfeld als komplizierter zu lösen eingestufte Aufgabe beim TuS Rheinberg stellte die Arminen überraschend nicht vor Probleme. Zwei Siege in den Doppeln und die Punkte von Ligocki, Amin Nagm, Dinkhoff, Hillebrandt und Dominik Gust sorgten für eine beruhigende 7:2-Führung.

Damit waren die Hausherren bedient. Nagm und Hillebrandt setzten mit zwei 3:0-Erfolgen gegen Adrijan Skara und Manfred Müller den Deckel auf den Topf. „Wir sind einfach viel besser in die Partie gekommen als gegen Kleve“, begründete Ligocki, warum es in Rheinberg am Ende relativ einfach war.